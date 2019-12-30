В Италии рассказали об историческом шаге Путина

Согласие президента России Владимира Путина создать Совет Россия — НАТО стало историческим шагом, считает экс-глава МИД Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Фраттини рассказал, что предложение тогдашнего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони создать такой орган поначалу казалось абсолютным безумием: «Я и не предполагал, что президент такой великой страны, как Россия, которая была наследницей Советского Союза, даст на это положительный ответ».

Он также вспомнил, что бывший президент США Джордж Буш, подписавший в 2002 году договоренность о создании совета, заявлял, что «никогда не мог себе представить, что Путин даст этому дорогу».

23 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что готов лично встретиться с Путиным для обсуждения отношений альянса с Москвой. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, цель этого предложения главы НАТО — создать видимость диалога для прикрытия возрастающей военной активности блока.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru