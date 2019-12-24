Желание генсека НАТО встретиться с Путиным объяснили

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил желание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Пушков написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Столтенберг выразил желание встретиться с Путиным только после того, как столкнулся с фрондой со стороны французского лидера Эммануэля Макрона. «Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности», — добавил сенатор и отметил, что ради видимости.

Пушков также назвал слова Столтенберга тактическим маневром.

Накануне, 23 декабря, сообщалось, что генсек НАТО готов лично встретиться с Путиным. Столтенберг рассказал, что хочет лично переговорить с российским лидером и обсудить трудности в отношениях альянса и Москвы.

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