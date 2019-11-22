Берлускони попал в больницу

Итальянский политик Сильвио Берлускони попал в миланскую больницу. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Лидер партии «Вперед, Италия» упал и получил травму. Это случилось после того, как он попытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе. Политика отвезли в миланскую больницу на обследование: он получил ушиб и гематому. Других серьезных травм у него нет.

На всякий случай политика оставят в больнице на выходные. «Да, это банальный ушиб. Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе», — прокомментировал ситуацию представитель партии «Вперед, Италия».

Он также добавил, что после осмотра Берлускони все же вернулся на саммит ЕНП в соответствии со своим графиком.

Сильвио Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м в отношении него было начато расследование по «делу Руби», в рамках которого премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему поста главы правительства.

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