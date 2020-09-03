Заразившийся коронавирусом Берлускони рассказал о своем состоянии

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, о заражении коронавирусом которого стало известно накануне, рассказал о своем состоянии. По словам бывшего главы кабмина, он чувствует себя хорошо и продолжает работать. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей речи Берлускони подчеркнул, что никогда не преуменьшал серьезность эпидемии, однако обнадежил относительно своего самочувствия. «У меня больше нет температуры, у меня нет болей, и хочу вас успокоить — чувствую я себя достаточно хорошо и продолжаю работать», — сказал политик.

Он отметил, что изолировался на своей вилле под Миланом. Однако Берлускони намерен оттуда продолжать подготовку к региональным и частичным административным выборам, которые состоятся на Апеннинах 20-21 сентября. В них принимают участие кандидаты от его партии «Вперед, Италия».

Сильвио Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах. В 2010-м в отношении него было начато расследование по «делу Руби», в рамках которого тогдашний премьер обвинялся в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. В 2015-м суд оправдал Берлускони, но это дело стоило ему поста главы правительства.