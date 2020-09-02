В Кремле прокомментировали заражение Берлускони коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заражение бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля выразил уверенность, что Россия при необходимости предоставит необходимую помощь Берлускони. «Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания», — заявил Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на помощников 83-летнего Берлускони сообщило, что бывший итальянский премьер заразился коронавирусом. По их словам, сейчас политик находится на самоизоляции у себя дома в Аркоре, Милан. Он продолжает работать дистанционно, чтобы «внести свой вклад» в избирательные кампании кандидатов от своей партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) на местных выборах, запланированных на сентябрь.

Сильвио Берлускони занимал должность премьер-министра Италии в 1994-1995, 2001-2006 и 2008-2011 годах.