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Умер бывший президент Франции

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Жискар д'Эстен
Жискар д'Эстен
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен умер в возрасте 94 лет. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает французская радиостанция «Europe 1».

Политик был госпитализирован в середине ноября в одну из французских больниц в связи с сердечной недостаточностью. Елисейский дворец и семья экс-президента пока не подтвердили сообщение.

Жискар д'Эстен занимал пост президента Франции с 1974 по 1981 год.

29 ноября на 75-м году жизни умер бывший президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов после заражения коронавирусной инфекцией.

12 ноября первый президент Бурятии Леонид Потапов, который возглавлял республику в 1994-2007 годах, умер на 86-м году жизни.

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