Британский врач заявил о невозможности искоренить коронавирус

Коронавирусную инфекцию никогда не удастся искоренить до конца, даже после вакцинации. Она перейдет в разряд сезонных. Об этом заявил заместитель главного врача Англии Джонатан Ван Там, его слова передает РИА Новости.

При этом медик отметил, что с человечеством останутся приобретенные благодаря пандемии привычки: использование медицинских масок и антисептиков. Он напомнил, что наибольшую опасность для заражения COVID-19 по-прежнему представляют собой плохо проветриваемые и переполненные людьми помещения.

Ван Там с позитивом отнесся к сертификации американо-германской вакцины от коронавируса в Британии. По его словам, для успешной борьбы с инфекцией нужно много разных препаратов от разных производителей.

Специалист подчеркнул, что на этом инфекция еще не побеждена. «Самое худшее сейчас — это предполагать, что мы можем расслабиться, что игра и борьба с COVID завершены. Это не так. Это не конец», — сказал он.

2 декабря Британия одобрила вакцину от коронавируса, совместно произведенную американской компанией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Прививка будет доступна по всей территории Великобритании уже со следующей недели.