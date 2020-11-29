Бывший президент РАН умер после заражения коронавирусом

Бывший президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов умер после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в воскресенье, 29 ноября, издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Это невосполнимая потеря для российской и мировой науки», — приводит издание слова замглавы РАН Владимира Иванова.

Фортов умер в 4:40 утра в возрасте 74 лет.

В мае 2013 года он возглавил РАН, а в 2017 году его кандидатуру вновь выдвинули на должность, однако Фортов отказался, чтобы была возможность доработать правила выборов президента академии, передает РИА Новости.

Владимир Фортов — автор более 500 научных работ и 30 монографий, переведенных на иностранные языки. В том числе он писал работы по созданию научных основ защиты космического аппарата при реализации международного проекта «Вега» — изучению кометы Галлея.

Экс-глава академии наука является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии России. Также Фортов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»