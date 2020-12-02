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США эвакуируют посольство в Багдаде в ожидании ответного удара Тегерана

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Фото: Adrian Weale / Reuters

Белый дом эвакуирует почти половину персонала посольства США в Багдаде и других дипломатических объектов в Ираке в ожидании ответного удара Тегерана. Об этом сообщает The Washington Post.

Ответных действий США остерегаются после убийства под Тегераном физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и в преддверии годовщины убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

Источник издания сообщил, что в настоящий момент десятки сотрудников покидают Ирак. Газета связывает эвакуацию в том числе с приходом новой администрации, которой придется «искать пути выхода из сложившейся ситуации».

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов под Тегераном, стало известно 27 ноября. Сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли. В результате нападения погибли несколько человек. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль. Сотрудники американских разведслужб связали убийство физика-ядерщика с планами кандидата в президенты США Джо Байдена по восстановлению отношений с Тегераном.

Отношения между США и Ираном накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани 3 января 2020 года в Багдаде. В ответ в ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

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