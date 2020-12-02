Посол Ирана в России рассказал об убийцах физика-ядерщика

Посол Ирана в России Казем Джалали рассказал, что Тегеран прекрасно знает о том, кто убил физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Его цитирует РИА Новости.

«Это не новость, что наши враги используют терроризм против Ирана. Помимо представителей власти, жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что знает, какие конкретно страны стоят за происшествием — в частности, прямые и косвенные свидетельства указывают на Израиль. По мнению Джалали, в убийстве Фахризаде также замешаны иностранные спецслужбы.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов под Тегераном, стало известно 27 ноября. Сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли. В результате нападения погибли несколько человек. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил в случившемся Израиль. Сотрудники американских разведслужб связали убийство физика-ядерщика с планами кандидата в президенты США Джо Байдена по восстановлению отношений с Тегераном.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться