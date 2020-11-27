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Убит один из создателей ядерной программы Ирана

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Мухсин Фахризаде
Мухсин Фахризаде
Фото: tasnimnews.com

Высокопоставленный ученый-ядерщик, один из создателей ядерной программы Ирана Мухсин Фахризаде убит под Тегераном. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщает в своем Twitter-аккаунте телеканал Press TV со ссылкой на источники.

По данным агентства Tasnim News, Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие.

В результате нападения погибли несколько человек. В частности, речь может идти о родственниках Фахризаде, которые, по предварительным данным, могли находиться вместе с ним в момент покушения.

Другие подробности произошедшего устанавливаются. Власти не подтверждают информацию о гибели ученого, передает агентство IRNA.

В свою очередь Telegram-канал «Военный обозреватель» отмечает, что, по всей видимости, к убийству Фахризаде причастны израильские спецслужбы: ядерщик был убит спустя всего несколько дней после тайного визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы «Моссада» Йоси Коэна в Саудовскую Аравию. В настоящее время подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Несколько лет назад на Фахризаде уже совершалось покушение, однако тогда ему удалось выжить.

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