Мир
 
Последние новости
Побывавшие на Занзибаре россияне назвали главные минусы путешествия
Одинокая девушка купила свадебное платье впрок и озадачила пользователей сети
Обедневшим российским звездам посоветовали продать особняки
Под Москвой объявился медведь-шатун 
Банкротство китайских компаний посчитали благом
Россия выразила США протест из-за «Джона Маккейна»
Умерший от рака популярный ведущий «воскрес» и обратился к зрителям
Белорусский тренер ЦСКА высказался об отказе соотечественника играть за сборную
Названа истинная причина пандемии коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

В убийстве создателя ядерной программы Ирана нашли израильский след

Перейти в «Мою Ленту»
Мохаммад Джавад Зариф
Мохаммад Джавад Зариф
Фото: Dalati Nohra / Reuters

Власти Ирана считают, что Израиль причастен к убийству руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter-аккаунте.

«Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне», — отметил дипломат.

Он также призвал международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма».

Ранее советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал отомстить за убийство Фахризаде. Он добавил, что Тегеран заставит пожалеть виновников о содеянном.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы стало известно 27 ноября. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек. Речь также может идти о родственниках Фахризаде.

Предыстория: Убит один из создателей ядерной программы Ирана
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Убит один из создателей ядерной программы Ирана
Иран пообещал месть за убийство одного из создателей ядерной программы
Иран обвинил Трампа в разрушении экономики