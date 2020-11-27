В убийстве создателя ядерной программы Ирана нашли израильский след

Власти Ирана считают, что Израиль причастен к убийству руководителя организации исследований и инноваций при Минобороны страны Мохсена Фахризаде. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter-аккаунте.

«Этот подлый акт, где есть серьезные свидетельства роли Израиля, показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне», — отметил дипломат.

Он также призвал международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт «государственного терроризма».

Ранее советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал отомстить за убийство Фахризаде. Он добавил, что Тегеран заставит пожалеть виновников о содеянном.

О том, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы стало известно 27 ноября. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек. Речь также может идти о родственниках Фахризаде.