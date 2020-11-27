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Иран пообещал месть за убийство одного из создателей ядерной программы

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Фото с места преступления
Фото с места преступления
Фото: Fars News Agency / AP

Советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал отомстить за убийство высокопоставленного ученого-ядерщика, одного из создателей ядерной программы страны Мухсина Фахризаде. Об этом сообщает Reuters.

«Мы как гром ударим по убийцам мученика», — написал приближенный иранского лидера. Дехкан добавил, что Тегеран заставит пожалеть о содеянном.

Ранее сообщалось, что Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы. Отмечается, что сначала на месте произошел подрыв смертника, а затем автомобиль ученого обстреляли другие нападавшие. В результате нападения погибли несколько человек. Речь также может идти о родственниках Фахризаде. Telegram-канал «Военный обозреватель» считает что, к убийству Фахризаде причастны израильские спецслужбы.


Предыстория: Убит один из создателей ядерной программы Ирана
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