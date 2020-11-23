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Саудиты опровергли приезд Нетаньяху

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Фото: Bandar Algaloud / Courtesy of Saudi Royal Court / Reuters

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр опроверг в Twitter переговоры кронпринца страны Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда с представителями Израиля.

«Я видел сообщения в прессе о предполагаемой встрече Его Королевского Высочества наследного принца с израильскими официальными лицами во время недавнего визита Майка Помпео. Такой встречи не было. Присутствовали только официальные лица США и Саудовской Аравии», — отметил представитель королевства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы приезжал в Саудовскую Аравию вместе с госсекретарем США Майком Помпео для переговоров с Мухаммедом ибн Салмана Аль Саудом. По данным израильских СМИ, на переговорах обсуждали соглашение между странами, которое может привести к миру.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признали Израиль, в то время как он обещал приостановить распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке.

Помимо этого, США призывали Судан поскорее решиться на нормализацию отношений с Израилем. В обмен Вашингтон должен убрать его из списка спонсоров терроризма. После сделки Хартуму также должны выделить помощь в размере семи миллиардов долларов.

Предыстория: Саудовская Аравия и Израиль приблизились к заключению мира
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