Мир
 
Последние новости
Путин подписал закон о налоге для богатых
В Москве побит очередной квартирный рекорд
У семьи российского генерала украли миллионные сбережения и наградное оружие
Звезда «Монти Пайтона» возмутил защитников трансгендеров
Возможный удар армянского «Искандера» в Нагорном Карабахе попал на видео
Российская стюардесса обокрала летящего из Сочи пассажира
Баста рассказал о конфликте с Карпиным и попытке тренера сорвать его концерт
В Петербурге водитель люксового внедорожника устроил смертельную аварию
Названы сроки выпуска в гражданский оборот второй российской вакцины от COVID-19
Пуск недоделанной «Ангары» перенесли
Новости партнеров
Прослушать новость

Саудовская Аравия и Израиль приблизились к заключению мира

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в Саудовскую Аравию вместе с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что встреча состоялась в городе Неом. На ней также присутствовали глава «Моссада» Йоси Коэн и кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Сауд. По данным издания, частный самолет Нетаньяху отправился в Неом из Тель-Авива.

Поездка Нетаньяху в королевство произошла на фоне визита Помпео в страны Персидского залива. Возможно, на переговорах обсуждали соглашение между странами, отмечает Haaretz. Если это так, Саудовская Аравия и Израиль приблизились к заключению мира.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают Государство Израиль, в то время как оно приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке.

Помимо этого, США призывали Судан поскорее решиться на нормализацию отношений с Израилем. В обмен Вашингтон должен убрать его из списка спонсоров терроризма. После сделки Хартуму также должны выделить помощь в размере семи миллиардов долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Netanyahu Secretly Flew to Saudi Arabia, Met MBS and Pompeo, Israeli Sources Say
Путин и Нетаньяху обсудили возможность поставки российской вакцины в Израиль
Стало известно о «потоке» новых санкций США против Ирана
США поддержали продажу ОАЭ 50 истребителей F-35