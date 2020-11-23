Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в Саудовскую Аравию вместе с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом пишет газета Haaretz со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что встреча состоялась в городе Неом. На ней также присутствовали глава «Моссада» Йоси Коэн и кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Сауд. По данным издания, частный самолет Нетаньяху отправился в Неом из Тель-Авива.

Поездка Нетаньяху в королевство произошла на фоне визита Помпео в страны Персидского залива. Возможно, на переговорах обсуждали соглашение между странами, отмечает Haaretz. Если это так, Саудовская Аравия и Израиль приблизились к заключению мира.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают Государство Израиль, в то время как оно приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке.

Помимо этого, США призывали Судан поскорее решиться на нормализацию отношений с Израилем. В обмен Вашингтон должен убрать его из списка спонсоров терроризма. После сделки Хартуму также должны выделить помощь в размере семи миллиардов долларов.