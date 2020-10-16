США призвали Судан поскорее решиться на нормализацию отношений с Израилем. Об этом пишет CNN.

Два источника в правительстве Судана отметили, что Вашингтон дал Хартуму 24 часа для принятия решения. Отмечается, что между суданскими и израильскими представителями уже идет встреча.

Слухи о том, что Судан и Израиль готовятся к нормализации отношений, идут с конца сентября. Судан хочет, чтобы его убрали из списка стран-спонсоров терроризма. В обмен на сделку США также выделят Хартуму помощь в размере семи миллиардов долларов.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают государство Израиль, в то время как он приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru