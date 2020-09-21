Судану и Израилю предрекли мир

В понедельник, 21 сентября, в Абу-Даби пройдет встреча представителей США, Объединенных Арабских Эмиратов и Судана — на ней будут обсуждать возможное соглашение о нормализации отношений. Об этом пишет израильский журналист Барак Равид в издании Axios со ссылкой на суданские источники.

Равид предсказал, что если США и ОАЭ окажут Судану экономическую помощь, соглашение о мире с Израилем может быть подписано в ближайшие дни. Согласно источникам, правительство страны просит более трех миллиардов долларов в качестве гуманитарной помощи и прямую бюджетную помощь для преодоления экономического кризиса. Вашингтон и Абу-Даби должны предоставлять Хартуму экономическую помощь в течение следующих трех лет.

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Отмечается, что Хартум хочет, чтобы администрация американского президента Дональда Трампа исключила страну из списка спонсирующих терроризм. Для этого суданским властям также нужно выполнить ряд условий. Например, выплатить 300 миллионов долларов компенсации семьям американцев, которые погибли в результате терактов.

Равид отметил, что «тихие переговоры» о перемирии между Суданом и Израилем идут с прошлого года: в феврале 2019-го глава суданского военного переходного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан встречался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Тогда они договорились стремиться к постепенной нормализации отношений.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают государство Израиль, в то время как он приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на всем Ближнем Востоке.

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