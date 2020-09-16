Трамп предрек заключение мира между Саудовской Аравией и Израилем

Президент США Дональд Трамп предрек, что скоро Саудовская Аравия и Израиль могут подписать мирное соглашение. Его цитирует Reuters.

«Я поговорил с королем Саудовской Аравии [Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом]. Я думаю, в подходящее время они присоединятся [к соглашению о примирении с Израилем]», — подчеркнул американский лидер. По его мнению, помимо этого к перемирию может присоединиться еще пять или шесть стран.

Речь идет о договоренностях о примирении между Израилем, ОАЭ и Бахрейном. Документы были подписаны в присутствии Трампа в Белом доме 15 сентября. Согласно соглашению, Бахрейн и ОАЭ признают государство Израиль, в то время как он приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на всем Ближнем Востоке.

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