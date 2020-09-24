Еще одна арабская страна приготовилась примириться с Израилем — свои условия для такого договора озвучил Судан. Об этом со ссылкой на арабоязычную прессу сообщает РИА Новости.

В частности, мусульманское государство хочет, чтобы его убрали из списка стран-спонсоров терроризма. О том, чтобы из опубликованного США списка убрали Судан, Хартум договаривался с Вашингтоном, и суданскую делегацию пригласили на переговоры с американскими властями.

По данным местных изданий, США выделят Судану помощь в размере семи миллиардов долларов. В ответ представители африканского государства обязались заключить соглашение о нормализации отношений с Израилем.

О том, что будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби, стало известно ранее в сентябре, рассказал израильский источник.

15 сентября Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, Абу-Даби и Манама признают государство Израиль, в то время как он приостановит распространение суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на всем Ближнем Востоке.

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