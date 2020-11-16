Путин и Нетаньяху обсудили возможность поставки российской вакцины в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нетаньяху, в ближайшие дни они планируют обсудить покупку «Спутника V». Также политик напомнил, что летом Израиль подписал соглашение с Moderna о закупке будущей вакцины и станет «одной из первых стран, которые получат вакцину» американской компании.

«Моя цель — привезти как можно больше вакцин из как можно большего количества мест для как можно большего числа граждан как можно скорее», — заявил Нетаньяху.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об интересе десятков стран к российским вакцинам от коронавируса. По словам главы государства, многие «уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов». Президент России также заявил, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября российский лидер объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».