Умер первый президент Бурятии

Первый президент Бурятии Леонид Потапов, который возглавлял республику в 1994-2007 годах, умер на 86-м году жизни. Об этом говорится на сайте правительства региона.

Причина смерти политика не уточняется. Источник в Минздраве республики сообщил ТАСС, что ранее Потапова положили в больницу после заражения коронавирусом.

«Создана правительственная комиссия по организации похорон, родственникам будет оказана вся необходимая помощь», — сказали агентству в пресс-службе республиканского кабмина.

В публикации на сайте правительства отмечается, что Потапов посвятил свою жизнь Бурятии и за годы своего правления добился развития республики по всем направлениям. «После сложения полномочий продолжал трудиться на благо республики. Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате», — написал нынешний глава республики Алексей Цыденов.

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года. В 1994 году выиграл президентские выборы в Бурятии как кандидат от партии КПРФ, был на посту три срока. В 2007 году его назначили помощником Сергея Собянина, который на тот момент руководил администрацией президента Владимира Путина. Также Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН и в 2009 году стал ведущим научным сотрудником отдела региональных социально-экономических исследований.