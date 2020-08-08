Умер глава представительства Ленинградской области при правительстве

Глава представительства Ленинградской области при правительстве России Андрей Ковалев умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

О причинах смерти политика не сообщается. По информации издания 47news, Ковалев был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В связи с кончиной Ковалева соболезнования выразил губернатор региона Александр Дрозденко. «Мы будем хранить память об этом замечательном, светлом человеке», — сказал он.

Андрей Ковалев возглавлял представительство области при правительстве с марта 2019 года. До этого занимал посты помощника губернатора в группе советников и помощника губернатора Ленинградской области.