Член правительства Ельцина умер после заражения коронавирусом

Член первого состава правительства Бориса Ельцина Владимир Лопухин умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил писатель Денис Драгунский в Facebook.

«Сегодня от корнавирусной инфекции на 69-м году жизни скончался мой давний и верный друг Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии», — написал Драгунский.

Ранее, 21 мая, падчерица Лопухина Вера Богатых сообщила о заражении отчима коронавирусом. В Facebook она рассказала, что политика отправили в реанимацию, где он провел два дня. Затем Лопухина выписали из больницы и отправили домой. «Когда его привезли, он был практически без сознания и задыхался, при этом нам выдали выписной эпикриз, где было написано, что все отлично, и уехали», — добавила Богатых. По ее словам, после очередного обращения к медикам Лопухина отвезли на лечение в другую больницу.

Лопухин родился 23 мая 1952 года в Москве. Окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова. В августе 1991-го стал заместителем министра экономики РСФСР, а спустя три месяца — министром топлива и энергетики РСФСР и позже — Российской Федерации.