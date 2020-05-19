Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскрыла число переболевших коронавирусом сенаторов. По ее словам, инфекцию подхватили пять парламентариев, однако они уже выздоровели. Об этом она рассказала в интервью «Интерфаксу».

«К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты. Все сенаторы уже выздоровели и приступили к работе», — пояснила она. Также заражение COVID-19 было выявлено у части сотрудников аппарата Совета Федерации. Инфицирование произошло из-за контактов с зараженными родственниками и по другим причинам.

Матвиенко добавила, что в Совете Федерации приняты все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции: соблюдается масочно-перчаточный режим, регулярно проводится тестирование, практикуется формат видеоконференций.

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14 мая президент России Владимир Путин рассказал о заразившихся коронавирусом министрах. Коронавирусной инфекцией переболел министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. COVID-19 также был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, министров строительства и культуры Владимира Якушева и Ольги Любимовой.

13 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Один из них выписан, двое лечатся дома, еще двое — в больнице. Он напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности.

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