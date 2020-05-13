Пять депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом сообщил ее спикер Вячеслав Володин на пленарном заседании 13 мая, передает РИА Новости.

25 апреля стало известно о заражении депутатов Леонида Калашникова (КПРФ) и Дмитрия Новикова (КПРФ). 6 мая сообщалось, что в Твери в больницу с коронавирусом попала Светлана Максимова («Единая Россия»), избравшаяся в Тверской области.

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Имена еще двух заразившихся Володин не назвал. По словам спикера Госдумы, один из них выписан, двое лечатся дома, еще двое — в больнице. Он напомнил коллегам о необходимости соблюдать меры предосторожности.

12 мая стало известно, что коронавирусом заразились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка. Супруги находятся в больнице под контролем врачей, по словам Навки, с ними «все в порядке».

30 апреля стало известно о заражении премьер-министра России Михаила Мишустина, затем — главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали 242 271 случай в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

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