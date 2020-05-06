Депутат Госдумы заразилась коронавирусом и попала в реанимацию

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Максимова заразилась коронавирусом, ее госпитализировали в одну из больниц Твери. Об этом написала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.

В разговоре с РИА Новости помощница депутата Наталия Кузьмина рассказала, что Максимову положили в реанимацию, откуда выписали в понедельник, 4 мая. Ее состояние стабильно тяжелое. Когда именно депутат попала в больницу, не уточняется.

Как пишет ТАСС, изначально помощница депутата сообщила, что Максимову госпитализировали в областную клиническую больницу Твери с симптомами ОРВИ, и по состоянию на 28 апреля два предварительных анализа на коронавирус дали отрицательный результат.

Светлана Максимова родилась 16 июля 1961 года, она депутат Госдумы шестого и седьмого созывов, избиралась от партии «Единая Россия» по одномандатному округу в Тверской области. Максимова также состоит в комитете Госдумы по аграрным вопросам.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1 537 человек, выздоровели 21 327 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!