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Умер переживший полгода в плену в Чечне бывший полпред Ельцина

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Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Умер бывший российский дипломат, экс-мэр Архангельска Валентин Власов, сообщает пресс-центр правительства Архангельской области. Ему было 73 года.

Как уточнили в беседе с REGNUM бывшие коллеги Власова, он скончался в ночь с 4 на 5 июля после продолжительной болезни. 8 июля его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

С 2006 по 2012 год Власов был послом России в Киргизии, до этого в течение четырех лет возглавлял дипмиссию на Мальте, на рубеже веков занимал должность зампредседателя ЦИК. Во второй половине 1990-х, после ухода из Архангельской области, где он был сначала мэром, а затем и.о. губернатора, работал в полпредстве президента России.

В мае 1998-го, будучи уже полпредом первого президента России Бориса Ельцина в республике, был похищен чеченскими террористами и полгода удерживался в плену вместе с несколькими иностранными гражданами. Существует ряд версий его освобождения. Согласно версии, которую в своей книге описал депутат Госдумы Александр Хинштейн со ссылкой на протоколы допросов чеченских полевых командиров, Власова выкупил олигарх Борис Березовский (в прессе называлась сумма выкупа в размере семи миллионов долларов; Хинштейн в своей книге написал, что на освобождение Власова Березовскому и тогдашнему замглавы МВД Владимиру Рушайло было выделено шесть миллионов долларов, однако до чеченцев «дошло лишь четыре, да и то полмиллиона — фальшивые»).

По версии «Коммерсанта», вопросами освобождения кремлевского чиновника занимались не Березовский и Рушайло, а представитель российского правительства в Чечне Акмаль Саидов и бывший министр внутренних дел Ингушетии Даут Коригов, который тогда находился под следствием. Саидов был найден мертвым с запиской «Так будет со всеми, кто сотрудничает с ФСБ» в кармане за несколько недель до освобождения Власова, а Коригов, как выяснила газета, был отпущен под поручительство, взялся за вызволение пленника по поручению тогдашнего главы МВД Сергея Степашина и предложил обменять чиновника на чеченских преступников, которые в то время содержались в изоляторах в Ингушетии. По информации журналистов, Степашину, который якобы не хотел выделять бюджетные деньги на освобождение Власова, понравилась эта идея. Коригову же якобы обещалось восстановление в должности в случае оправдания, однако после вынесения оправдательного приговора он был отравлен и стал инвалидом. В феврале 2003 года Коригова застрелили.

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