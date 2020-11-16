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Бывший президент Франции попал в больницу

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен попал в больницу, 94-летний политик госпитализирован в городе Тур в воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщает радиостанция France bleu.

Жискар д'Эстен был доставлен в больницу из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции. О причинах госпитализации пока ничего не известно. Больничный центр Тура информацию не комментирует.

В сентябре экс-президент республики уже был госпитализирован в парижскую больницу Жоржа Помпиду из-за легкой инфекции легких. Тогда врачи исключили у него заражение коронавирусом. Через несколько дней Жискар д'Эстен был выписан из больницы.

Валери Жискар д’Эстен был президентом Франции в 1974-1981 годах, сменив на этом посту Жоржа Помпиду. Его преемником стал Франсуа Миттеран.

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