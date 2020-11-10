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Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Европе следует задуматься о том, чтобы реформировать Шенгенскую зону. С таким призывом выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

По его словам, Европа хочет оставить границы открытыми, но для этого необходимо обеспечить безопасность. Французский лидер уточнил, что на кону стоит не лишение людей права на получение убежища, а именно лучшая защита общеевропейских внешних границ.

Макрон добавил, что Франция в ближайшие дни представит свои предложения по реформированию Шенгенской зоны. Он также добавил, что угроза терроризма стала реальностью для Европы, и на нее необходимо давать скоординированный и быстрый ответ.

Ранее Макрон заявлял, что Евросоюз усилит контроль на шенгенских границах на фоне последних терактов. Он указывал, что пограничный контроль усилит и Франция.

Теракты в Европе начались после того, как 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Перед этим педагог показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова. После этого во Франции произошла серия вооруженных нападений. Кроме того, теракт был совершен в австрийской столице Вене.

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