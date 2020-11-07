Во Франции вандалы разгромили лавку турецкого мясника. Об этом сообщает портал Medyaturk.

В пригороде Нанта неизвестные напали на магазин Lokum, в котором продаются халяльные продукты. Они разбили стекла витрин, опрокинули находящиеся внутри предметы, а на стены и фасад нанесли расистские и исламофобские высказывания.

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«Франция для французов!» — гласит одна из надписей. «Да здравствует свинья», — написано на другой стене. Вандалы также пожелали смерти туркам и написали, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган мертв.

Владелец лавки Кадир Булут рассказал, что подобные вещи случаются уже второй раз за последние три дня. Он также заметил на стене магазина надпись L214 — так называется французская организация по защите прав животных. Там заявили, что не имеют никакого отношения к актам вандализма, и подчеркнули, что большинство веганов выступают за мирное решение вопросов и борются не с отдельными людьми, а с системой в целом.

В конце октября во Франции произошла серия вооруженных нападений на фоне конфликта президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. В частности, 29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».