Вандалы повредили десятки произведений искусства в Берлине

Неизвестные вандалы повредили десятки произведений искусства в музеях Берлина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета Zeit совместно с телеканалом Deutschlandfunk.

Злоумышленники брызгали на экспонаты некой маслянистой жидкостью. Сообщается, что среди пострадавших экспонатов — древнеегипетские саркофаги, старинные скульптуры и картины. Известно о по меньшей мере 70 объектах, подвергнувшихся нападению.

Целью вандалов стал «музейный остров» германской столицы: Пергамский музей, Старая Национальная галерея и Новый музей. Эту атаку называют самой крупной в ФРГ за все время после войны. Отмечается, что она произошла еще 3 октября, но руководство музеев и полиция не сообщали об этом публично.

Мотивы нападавших пока неизвестны. Как отмечает издание, Пергамский музей фигурировал в усилившихся во время пандемии коронавируса теориях заговора. Так, известный пропагандист-конспиролог Аттила Хильдман утверждал, что именно в этом музее сатанисты, управляющие миром, проводят свои нечестивые ритуалы.

Летом вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене, созданную по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. На ней оставили надпись «расистская рыба».