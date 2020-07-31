В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные преступники украли и обезглавили статую маршала Константина Рокоссовского в польском городе Легница. Об этом сообщает местный сайт lca.pl.

Памятник, который был установлен у кладбища Красной армии, пропал в ночь на 30 июля, а утром полицейские нашли его в поле уже обезглавленным. Скульптура Рокоссовского являлась частью экспозиции местного Музея меди и весила около 600 килограмм.

Правоохранительные органы ищут преступников, а также остальные части скульптуры. Отмечается, что до этого памятник уже несколько раз становился объектом для действий вандалов.

Ранее в Чехии обвинили Россию в сносе памятника Коневу. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в городе, посчитал виновной в этом Россию. Коларж рассказал, что перед пражскими властями не стояла задача снести монумент. По его словам, сначала российской стороне предложили забрать памятник, чтобы тот стоял в посольстве, в безопасности.