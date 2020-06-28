В Чехии обвинили Россию в сносе памятника Коневу

Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в городе, обвинил в этом Россию. Такое заявление он сделал в беседе с изданием Parlamentni listy.

Коларж рассказал, что перед пражскими властями не стояла задача снести монумент. По его словам, сначала российской стороне предложили забрать памятник, чтобы тот стоял в посольстве, в безопасности. «В ответ они несколько раз заявили, что это только наша обязанность — охранять памятник», — отметил он.

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