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В Госдуме отреагировали на осквернение постамента памятника Коневу

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Фото: David W Cerny / Reuters

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на осквернение постамента монумента советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, такие виды преступлений являются проявлением политики властей Чехии в вопросах сохранения исторической памяти. «А правильно будет сказать — ее искажения»,— сказал Швыткин.

Он добавил, что такие эпизоды порочат подвиг советского народа при освобождении Праги. В особенности такие действия, по его словам, неуместны в праздничный день. Швыткин отметил, что если у чешских властей нет возможности сохранить и придать должный вид и должную охрану памятнику, то следует откликнуться на призыв России отдать монумент.

9 мая неизвестные установили на постаменте памятника пенопластовый унитаз высотой около двух метров. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал снос памятника Коневу в городе, в оправдание заявил, что в голове неизвестных нарушителей «скорее, фекалии, чем нечто другое».

3 апреля в Праге снесли памятник Коневу. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии указали, что считают преследования своих чиновников иностранным государством недопустимым.

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