МИД России отреагировал на осквернение постамента памятника Коневу в Праге

МИД России отреагировал на осквернение постамента памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. В ночь на 9 мая неизвестные разместили унитаз на пьедестале, где до начала апреля располагался монумент. Об этом ТАСС заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее мнению, этот поступок соответствующим образом характеризует людей, «кто в священный для миллионов людей день устроил подобное».

Об осквернении постамента памятника сообщалось 9 мая. Неизвестные установили на него пенопластовый унитаз высотой около двух метров. Глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал снос памятника Коневу в городе, в оправдание заявил, что в голове неизвестных нарушителей «скорее, фекалии, чем нечто другое». Полиция разыскивает нарушителей.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

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