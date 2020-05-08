Рассекречены документы об освобождении Праги от фашистов

Министерство обороны РФ рассекретило документы, посвященные Пражской наступательной операции 6-11 мая 1945 года. Артефакты истории были опубликованы на сайте ведомства в разделе «Последний бой перед Победой».

Судя по архивным данным, освобождение столицы Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков началось с приказа командующего 38-й армии генерала-полковника К.С Москаленко, который опирался на приказ маршала Советского Союза И.С. Конева. В период с 5 по 9 мая личный состав 302-й стрелковой дивизии совершил рейд на Прагу. К вечеру 9 мая дивизия в полном составе сосредоточилась в городе.

В документах уточняется, что бои за столицу Чехословакии велись весь день 9 мая. С 6 по 10 мая частями армии было разоружено около 119 тысяч солдат и офицеров противника, захвачена военная техника и продовольствие. «Организованные действия противника в центре города были сломлены. Противник, не оказывая сопротивления, небольшими группами сдавался в плен», — говорится в отчете командира 7-го гвардейского танкового корпуса гвардии генерала-майора В.В. Новикова.

В архивах также содержится информация об отдельных случаях проявления героизма советскими солдатами и офицерами. В частности, командир 128-й горно-стрелковой дивизии гвардии генерал-майор М.И. Колдубов был удостоен звания Героя Советского Союза за грамотное руководство боевыми операциями. Снайпер В.М. Безголосов получил звезду героя за уничтожение восьмерых гитлеровцев и помощь тяжелораненому офицеру в боях за овладение городами Моравск и Острава.

Пражская наступательная операция является последней стратегической операцией советских войск в Великой Отечественной войне. В ее ходе была уничтожена немецкая группа армий «Центр», часть сил группы армий «Юг», освобождена Чехословакия и ее столица Прага.

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