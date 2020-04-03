Рассекречены документы об освобождении Братиславы

Минобороны России рассекретило документы об освобождении чехословацкой Братиславы. Мультимедийный раздел «Братская слава и мужество. К 75-летию освобождения Братиславы от немецко-фашистской оккупации» опубликован на сайте ведомства.

Ведомство разместило ранее неизвестные архивные документы из фондов Центрального архива, в том числе боевые сводки с фронтов, шифрограммы, политдонесения, наградные листы и фотографии.

Первый раздел посвящен Словацкому всенародному восстанию, которое вспыхнуло 29 августа 1944 года. Помощь поднявшимся на восстание словацким патриотам оказало советское командование. В представленном политдонесении говорится о военно-политической обстановке на занятой повстанцами территории, а также отмечаются боевые качества повстанческой армии и местных жителей. «Все слои словацкого населения с большой любовью и восхищением относились к Красной Армии, братскому русскому народу и благодарили за помощь в организации Чехословацкого корпуса в СССР», —отмечается в документе.

4 апреля 1945 года Красная армия освободила Братиславу. Согласно представленным наградным листам, советские военнослужащие проявили мужество и героизм. Также обнародованы документы, свидетельствующие об актах зверства немецко-фашистских захватчиков на территории Чехословацкой Республики, Зволенского округа и города Банска-Бистрица. «Тайная полиция и СС бросали в гестаповские застенки тысячи людей, среди которых были словаки, евреи, цыгане, французы, русские и американцы. Ежедневно истязая, пытая, а затем и расстреливая людей, гестаповцы сбрасывали их в ямы, не забывая при этом снять все ценные вещи, забрать документы и хорошую одежду», — приводит подробности Минобороны.

В донесении о положении в городе отмечается, что Братиславу освободили в короткий срок, а также восстановили быстрыми темпами при помощи Красной армии. Согласно приказу Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, Москва салютовала войскам 2-го Украинского фронта двадцатью артиллерийскими залпами. Наиболее отличившиеся в боях солдаты были представлены к награждению орденами.

В феврале Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков. Публикацию материалов архивов приурочили к 75-летию исторического события.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



