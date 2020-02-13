Рассекречены документы об освобождении Будапешта

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков. Публикация материалов архивов приурочена к 75-летию исторического события. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Согласно обнародованным материалам, 29 декабря 1944 года перед штурмом венгерской столицы командование советскими войсками предложило гитлеровцам капитуляцию, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Однако немецко-фашистские оккупанты не только ответили отказом, но и убили членов мирной миссии. «От немецкого командования поступил приказ — открывать огонь по русским парламентерам, в случае их появления», — заявил венгерский генерал-майор Миклои Фридьяш.

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В результате многодневных боев к 10 часам 13 февраля 1945 года советская армия разгромила окруженную группировку противника. В отчете уточняется, что было уничтожено 49 982 солдата и офицера из числа немецко-фашистских оккупантов, число пленных со стороны противника насчитывало 127 202 человека. После взятия Будапешта добровольческая венгерская армия была принята на полное довольствие 83-й отдельной стрелковой бригадой морской пехоты. В боевом распоряжении штаба бригады предписывалось обращаться с венгерскими военнослужащими как с равными.

Факты истребления еврейского населения приводятся в Акте о зверствах в городе Будапешт. Согласно материалам, в одном из городских домов было обнаружено свыше 500 трупов. «Все трупы пронумерованы, последние номера четырехтысячные», — уточняется в документе. О расправах над местным населением упоминается в показаниях. Военнопленный Бреу Иозеф рассказал о наличии двух автобусов у немцев в городе Сталино (Донецк) на Украине, предназначенных для уничтожения людей. «Отработанные газы выходили не наружу, как обычно, а в салон автобуса, таким образом, люди, находившиеся там, вскоре отравлялись», — уточняет Иозеф. В показаниях также упоминается случай, когда гитлеровцы в знак подарка фюреру полностью очистили из зениток местное гетто.

Из документов следует, что в марте 1945 года в голодающую Венгрию было отправлено продовольствие, в июне его норма была повышена. В справках о выполнении постановления ГОКО указывается, что Будапешту было передано около трех тысяч тонн зерна, тысяча тонн сахара, 960 тонн соли и 250 грузовых автомашин.

13 февраля 1945 года завершилась наступательная операция 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии кораблей Дунайской флотилии, целью которой было освобождение Будапешта. В результате военных действий, длившихся с 29 октября 1944 года, советские войска окружили и уничтожили 188-тысячную группировку немецко-фашистских войск.

В конце января ФСБ рассекретила документы об освобождении Освенцима. В материалах содержится информация о пленниках и надзирателях, описаны случаи допросов, избиений и убийств польских граждан, имеющие систематический характер. Раскрытие архивов приурочили к дням памяти жертв холокоста.

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