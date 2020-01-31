Рассекречены документы о Ялтинской конференции

Минобороны рассекретило документы о подготовке и проведении Ялтинской конференции в преддверии 75-летия события. Об этом сообщают «Известия».

В частности, в рассекреченных архивах рассказывается о приеме гостей и обеспечении их безопасности. Например, рассматривалась вероятность угрозы воздушных налетов на аэродромы, корабли в ВМБ и порты южного побережья Крыма. Кроме того, советской разведке было известно о планах противника уничтожить лидеров большой тройки: Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина.

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Также рассекречен отчет начальника связи контр-адмирала Георгия Громова с оценками радиообмена между советскими, английскими и американскими моряками. У американских кораблей отмечается умение пользоваться русскими сочетаниями, а также вольность и многословность в эфире. У английских моряков Громов выделил четкость работы на ключе и лаконичность при применении международного кода.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля в поселке Ливадия около Ялты. Она стала второй встречей лидеров трех стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны и была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.

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