Чехия усилит защиту дипломатов в Москве после сноса памятника Коневу

Чехия отправит агентов службы безопасности на защиту дипломатов, работающих в Москве. Соответствующее решение было принято после протестов россиян из-за сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Об этом глава дипломатического ведомства Томаш Петржичек рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК.

МИД страны считает целесообразным усиление мер защиты сотрудников дипмиссии в России. «Мы (...) направим сотрудников службы безопасности напрямую из нашего МИДа в чешское посольство в Москве», — сказал он.

В настоящее время ведомство ждет ответа российской стороны. «Мы не получили ответа ни по поводу инцидента в Москве, ни по поводу инцидента в Санкт-Петербурге, где атаке подверглось наше генконсульство», — заявил Петржичек.

Как уточняет РБК, в апреле активисты движения «Другая Россия» провели акции с использованием дымовых шашек возле здания чешского посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге. МИД Чехии выразил беспокойство из-за произошедшего и обращался в российское дипломатическое ведомство.

5 мая глава района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал снос памятника Коневу в городе, пожаловался на Россию в Еврокомиссию. Он заявил, что снос монумента вызвал неуместную реакцию со стороны России, и обвинил РФ во вмешательстве во внутренние дела Чехии. Ранее его взяли под охрану.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!