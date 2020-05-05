Чехия захотела нормализовать отношения с Россией

Прага захотела нормализовать отношения с Москвой. По крайней мере МИД Чехии по дипломатическим каналам направил партнерам в Россию ноту с предложениями начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, которые обострились на фоне демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, пишет ТАСС.

По словам главы ведомства Томаша Петршичека, российская сторона пока не ответила, однако говорила о такой возможности урегулирования в СМИ. Консультации, добавил министр, являются стандартным механизмом, который предусмотрен договором о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией.

Министр также отверг обвинения в нарушении Чехией обязательств, проистекающих из действующих договоров с Россией, и предупредил от попыток иностранного вмешательства во внутренние дела республики.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают недопустимым преследование своих чиновников иностранным государством.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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