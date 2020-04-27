В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии

Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой». Так на него отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы не знаем, кто расследовал, что расследовал. Похоже на очередную "утку"», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также отметил, что никаких контактов с руководством Чехии по этому поводу не планируется.

Ранее в апреле чешское издание Respekt сообщило, что главе района Прага-6 Ондржею Коларжу, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, а также главе Праги Зденеку Гржибу и старосте района Ржепорыйе Павлу Новотному предоставили охрану, поскольку им якобы угрожала опасность после заявления министра обороны России Сергея Шойгу, призвавшего к уголовному наказанию инициаторов сноса памятника. Кроме того, отмечалось, что якобы была зафиксирована переброска офицеров спецслужб из России в Европу. В частности, появилась информация о том, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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