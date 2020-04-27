МИД России отреагировал на данные о российском «отравителе» в Чехии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом. Об этом она рассказала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По ее словам, данные о попытке российских спецслужб отравить чешских политиков — фейк и вброс. Представитель МИД призвала европейские структуры обратить внимание на «очередную порцию (...) фейка, дезинформации, вбросов».

Захарова подчеркнула, что опубликованная информация требует доскональной проверки источников и происхождения, добавив, что «такие вещи не могут оставаться безнаказанными».

Ранее в Кремле назвали эту информацию уткой. «Мы не знаем, кто расследовал, что расследовал. Похоже на очередную утку», — подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России в Европу. В частности, появилась информация о том, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд.

Также отмечалось, что инициаторов сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу взяли под охрану.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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