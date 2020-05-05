Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге был снесен из-за глупости муниципальных политиков. Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, эти политики были «ничем не примечательны», поэтому пошли на такой шаг, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Земан уточнил, что эти люди организовали себе полицейскую охрану, чтобы достичь своих целей. Чешский президент добавил, что не верит сообщениям в СМИ о прибывшем в страну российском дипломате, который якобы собирался отравить инициаторов сноса.

Ранее агентство сообщало, что после инцидента с памятником Прага захотела нормализовать отношения с Москвой, и МИД Чехии направил российским коллегам ноту с предложением начать консультации по урегулированию споров в отношениях.

Монумент Ивану Коневу в Праге был снесен 3 апреля. 10 апреля Следственный комитет России завел уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии на это ответили, что считают недопустимым преследование своих чиновников иностранным государством.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль российского маршала в истории. На табличке памятника к информации о его роли в освобождении Праги от нацистов в 1945 году было добавлено упоминание о подавлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!