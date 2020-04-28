СКР объяснил возбуждение дела после сноса памятника маршалу Коневу в Чехии

Снос памятника маршалу Коневу в Чехии расценивается следователями как реабилитация нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, объясняя возбуждение уголовного дела.

Она указала на ошибочное мнение, появившееся в средствах массовой информации, о том, что снос памятника СКР квалифицировал по новой статье Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за уничтожение либо повреждение воинских памятников, вступившей в силу в апреле 2020 года, якобы применив обратную силу уголовного закона.

Петренко пояснила, что расследование ведется по статье 354.1 УК РФ, которая действует с 2014 года.

«Речи о применении обратной силы уголовного закона, как и о незаконности принятого процессуального решения, быть не может», — подчеркнула представитель СКР.

3 апреля в Праге снесли памятник Коневу. В 2017 году в Чехии пересмотрели роль советского маршала в истории страны. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

О возбуждении уголовного дела в связи со сносом памятника маршалу Коневу в чешском городе Прага стало известно 10 апреля. Позже под охрану взяли главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал демонтаж.

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