Мэр Праги отреагировал на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб отреагировал на уголовное дело в России за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Глава города отметил, что считает недопустимым преследование демократически избранных представителей другой страны за исполнение ими своих полномочий. Он добавил, что мэрия не вправе влиять на решения муниципалитета, в частности района Праги-6, где и находился монумент.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично») на муниципальные власти Праги-6.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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