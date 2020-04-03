В Праге снесли памятник маршалу Коневу

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Глава муниципального района Прага-6 Ондржей Коларж обосновал снос памятника в Facebook таким образом: «У него [Конева] не было маски на лице. Правила должны соблюдать все. На улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос». При этом решение было принято в 2019 году, демонтаж произошел именно сейчас после улаживания всех формальностей.

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В сентябре 2019 года члены районного совета Прага-6, на чьей территории находится памятник, после длительных дебатов приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году. Также обсуждался вопрос об установке памятника власовцам, ссылаясь на то, что некоторые из их подразделений помогли участникам антигитлеровского Пражского восстания в мае 1945 года. При этом президент Чехии Милош Земан высказывался за сохранение памятника на прежнем месте.

22 августа 2019-го вандалы написали на памятнике Коневу красным спреем: «Нет кровавому маршалу, не забудем 1968». В тот год произошло военное вторжение стран Варшавского договора во главе с СССР в Чехословакию для подавления либеральных настроений в обществе. В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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