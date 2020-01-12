Президент Чехии призвал не переносить памятник маршалу Коневу в Праге

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге необходимо сохранить на прежнем месте, считает президент Чехии Милош Земан. Об этом он заявил в эфире телеканала Blesk, передает ТАСС.

По мнению Земана, чешской столице также не нужен памятник власовцам, установку которого обсуждали местные власти. «Считаю, что памятник маршалу Коневу не должен быть перенесен, а также, что памятник власовцам не нужен в Чехии», — заявил он.

Также Земан напомнил, что намерен посетить 9 мая Москву для празднования 75-й годовщины Победы.

Материалы по теме «Они решили, что кровавая часть истории позади» Брежнев раздавил танками Чехословакию, но в итоге угробил Советский Союз

В сентябре 2019 года члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник, после длительных дебатов приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году. Также обсуждался вопрос об установке памятника власовцам, ссылаясь на то, что некоторые из их подразделений помогли участникам антигитлеровского Пражского восстания в мае 1945 года.

22 августа 2019-го вандалы написали на памятнике Коневу красным спреем: «Нет кровавому маршалу, не забудем 1968». В тот год произошло военное вторжение стран Варшавского договора во главе с СССР в Чехословакию для подавления либеральных настроений в обществе. В 2017 году сообщалось, что в Чехии решили пересмотреть роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!