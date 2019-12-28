На памятник советскому маршалу в Праге повесили гирлянду из сарделек

В Праге осквернили памятник маршалу СССР Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады в шестом районе чешской столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Неизвестные повесили на руку выполненной из бронзы статуи гирлянду из сарделек. К ней вандалы прикрепили памятные ленты, снятые с венков, которые были возложены к памятнику советскому маршалу 16 декабря по случаю 122-й годовщины со дня рождения Конева.

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Сейчас у монумента дежурят сотрудники чешской полиции. Правоохранительные органы уже начали расследование инцидента и приступили к поиску вандалов.

Ранее власти района Прага-6 разрешили проведение у памятника Коневу в субботу, 28 декабря, митинга в поддержку решения о его переносе, принятом муниципальными властями в сентябре.

В августе МИД России выразил протест посольству Чехии из-за осквернения памятника маршалу Коневу в Праге. 22 августа вандалы написали на постаменте красным спреем: «Нет кровавому маршалу, не забудем 1968». В тот год произошло военное вторжение стран Варшавского договора во главе с СССР в Чехословакию для подавления либеральных настроений в обществе.

В 2017 году сообщалось, что в Чехии решили пересмотреть роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956-го и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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