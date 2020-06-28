Снос памятника Коневу в Праге назвали недостойной вещью

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал слова старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа о вине Москвы в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу попыткой оправдаться. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, демонтаж памятника вызвал недовольство не только в России, но и в Чехии, вынудив Коларжа искать оправдание своему решению. Сам факт сноса Цеков назвал «недостойной вещью», отметив, что человек, который не уважает свою историю и деяния своих предков, сам не заслуживает уважения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России и намерен привлечь участников демонтажа к ответственности. На снос памятника отреагировал и президент Чехии Милош Земан, назвав это глупостью, которую совершили маловлиятельные чешские политики.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



